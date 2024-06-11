TV Yayın akışı 11 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Bahar

05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sophie'nin Rüyası (Yabancı Sinema)

22:20 Kuruluş Osman

01:20 Sophie'nin Rüyası (Yabancı Sinema)

03:00 Destan

05:40 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ketenpere (Yerli Sinema)

22:15 Ketenpere (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:35 Uğurlugiller

07:00 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:10 Kara Ağaç Destanı

03:00 Gönül Dağı

05:30 Seksenler

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

22:00 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)

23:45 Mucize Doktor

02:15 Yasak Elma

04:30 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Arka Sokaklar

02:00 Güneşin Kızları

03:30 Adalı Kız (Yerli Sinema)

04:45 Tatlı İntikam