TV Yayın akışı 11 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 11 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?

Her gün birbirinden farklı ve eğlenceli yapımlar ve reyting rekorları kıran, izleyicileri televizyon ekranlarına kilitleyen diziler seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Her gün, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların aklındaki sorulardan biri, “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizler için 11 Haziran Salı gününün yayın akışını derledik. İşte detaylar…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Baba

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sophie'nin Rüyası (Yabancı Sinema)
22:20 Kuruluş Osman
01:20 Sophie'nin Rüyası (Yabancı Sinema)
03:00 Destan
05:40 Kalp Yarası

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07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ketenpere (Yerli Sinema)
22:15 Ketenpere (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:35 Uğurlugiller
07:00 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:10 Kara Ağaç Destanı
03:00 Gönül Dağı
05:30 Seksenler

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NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
22:00 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)
23:45 Mucize Doktor
02:15 Yasak Elma
04:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen

5d839f9cc03c0e1e882aef54.webpKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Arka Sokaklar
02:00 Güneşin Kızları
03:30 Adalı Kız (Yerli Sinema)
04:45 Tatlı İntikam

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