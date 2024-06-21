TV Yayın akışı 21 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Baba
08:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
10:15 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çırak (Yabancı Sinema)
22:15 Miras (Yabancı Sinema)
00:30 Çırak (Yabancı Sinema)
02:15 Miras (Yabancı Sinema)
04:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
22:00 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)
00:20 Kardeşim Benim 2 (Yerli Sinema)
02:30 Destan
05:00 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Çok Akustik
01:45 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)
03:30 Güneşin Kızları
05:15 Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
12:45 Kirli Sepeti
15:30 Şahane Hayatım
19:00 Now Ana Haber
20:00 Delibal (Yerli Sinema)
00:45 Mucize Doktor
03:30 Yasak Elma
05:30 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:15 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Cevap Ver Türkiye
15:30 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"
00:10 Kara Ağaç Destanı
03:00 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
04:40 Seksenler