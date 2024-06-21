TV Yayın akışı 21 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba

08:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

10:15 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çırak (Yabancı Sinema)

22:15 Miras (Yabancı Sinema)

00:30 Çırak (Yabancı Sinema)

02:15 Miras (Yabancı Sinema)

04:00 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

22:00 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)

00:20 Kardeşim Benim 2 (Yerli Sinema)

02:30 Destan

05:00 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Çok Akustik

01:45 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

03:30 Güneşin Kızları

05:15 Tatlı İntikam

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

12:45 Kirli Sepeti

15:30 Şahane Hayatım

19:00 Now Ana Haber

20:00 Delibal (Yerli Sinema)

00:45 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:15 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Dolunay

04:30 Baba Ocağı

06:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Cevap Ver Türkiye

15:30 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)

13:15 Seksenler

16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"

00:10 Kara Ağaç Destanı

03:00 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)

04:40 Seksenler