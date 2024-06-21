TV Yayın akışı 21 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 21 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var?

Her gün heyecanla takip edilen diziler ve reyting rekorları kıran programlar televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşurken vatandaşlar, takip ettikleri yapımların yayınlanacağı günü heyecanla bekliyor. Sizler için, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını derledik. İşte detaylar…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba
08:00 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
10:15 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çırak (Yabancı Sinema)
22:15 Miras (Yabancı Sinema)
00:30 Çırak (Yabancı Sinema)
02:15 Miras (Yabancı Sinema)
04:00 Kızılcık Şerbeti

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
22:00 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)
00:20 Kardeşim Benim 2 (Yerli Sinema)
02:30 Destan
05:00 Kalp Yarası

0x0-1640693360376.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Çok Akustik
01:45 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)
03:30 Güneşin Kızları
05:15 Tatlı İntikam

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NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
12:45 Kirli Sepeti
15:30 Şahane Hayatım
19:00 Now Ana Haber
20:00 Delibal (Yerli Sinema)
00:45 Mucize Doktor
03:30 Yasak Elma
05:30 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen

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07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:15 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Cevap Ver Türkiye
15:30 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"
00:10 Kara Ağaç Destanı
03:00 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
04:40 Seksenler

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