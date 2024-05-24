TV Yayın akışı 24 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
04:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
22:45 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
01:20 Kardeşlerim
04:35 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
NOW YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
23:30 Orta Sayfa
01:30 Ruhun Duymaz
04:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Gönül Dağı
05:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"