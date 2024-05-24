TV Yayın akışı 24 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 24 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?

İcat edildiği günden bu yana, hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası olan televizyonlar hem bilgilendirme hem de eğlendirme işlevini yerine getiriyor. Her gün çok sevilen ve reyting rekorları kıran yapımlar ekranlara yansırken, vatandaşların en çok merak ettiği soru, “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizler için 24 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında hangi programların olduğunu derledik.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
04:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
22:45 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
01:20 Kardeşlerim
04:35 Maraşlı

655b596c86b244274cf5de56.webpKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı

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NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
23:30 Orta Sayfa
01:30 Ruhun Duymaz
04:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

gaddardizi.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Gönül Dağı
05:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

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