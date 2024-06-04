TV Yayın akışı 4 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 4 Haziran Salı. Hangi kanalda ne var?

Her gün birbirinden heyecanlı programlar ve reyting rekorları kıran diziler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Televizyon tutkunlarının ise, sabahın erken saatlerinden itibaren en çok merak ettiği soru, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu oluyor. Sizin için 4 Haziran Salı gününün yayın akılını derledik. İşte detaylar…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Baba

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)
22:20 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit (Yabancı Sinema)
00:30 Kuruluş Osman
03:00 Destan
05:30 Kalp Yarası

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07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Niyazi Gül Dörtnala (Yerli Sinema)
22:15 Niyazi Gül Dörtnala (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:35 Uğurlugiller
07:00 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:10 Kara Ağaç Destanı
02:40 Gönül Dağı
05:10 Yaşam Başka Yerde
05:30 Seksenler

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NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kutsal Damacana 4 (Yerli Sinema)
00:30 Şahane Hayatım
03:00 Yasak Elma
05:00 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen

6316f2bc4e3fe02d6c1e504e.webpKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Thor (Yabancı Sinema)
22:30 Ölmek İçin Bir Gün (Yabancı Sinema)
00:30 Yalan
02:45 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam

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