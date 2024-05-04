TV yayın akışı 4 Mayıs Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV yayın akışı 4 Mayıs Cumartesi. Hangi kanalda ne var?
Televizyon ekranlarında yayın yapan kanalların yayın akışları, televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her televizyon kanalının farklı yapımları izleyiciyle buluşurken, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını sizler için derledik. İşte, 4 Mayıs Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Acele Koca Aranıyor

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat

14:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Rambo 4

01:30 Kızılcık Şerbeti

04:00 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Aldatmak

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:00 Ateş Kuşları

05:40 Safir

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Talihsiz Yavrum

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafa Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Müzik Arası

05:15 Bodrum Masalı

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yabani

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

03:00 Senden Daha Güzel

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Sakla Beni

13:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

15:30 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:00 Kolonya Cumhuriyeti

00:40 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Beni Böyle Sev

07:40 Nostalji Kuşağı “Parmak Damgası”

08:50 Nostalji Kuşağı “Perihan Abla”

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:05 Yaşam Başka Yerde

11:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:05 Kara Ağaç Destanı

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kara Ağaç Destanı

04:05 Hayallerinin Peşinde

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