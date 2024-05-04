TV yayın akışı 4 Mayıs Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Acele Koca Aranıyor
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Rambo 4
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Aldatmak
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:00 Ateş Kuşları
05:40 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Talihsiz Yavrum
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafa Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:15 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yabani
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
03:00 Senden Daha Güzel
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Sakla Beni
13:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
15:30 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
22:00 Kolonya Cumhuriyeti
00:40 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Beni Böyle Sev
07:40 Nostalji Kuşağı “Parmak Damgası”
08:50 Nostalji Kuşağı “Perihan Abla”
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:05 Yaşam Başka Yerde
11:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:05 Kara Ağaç Destanı
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kara Ağaç Destanı
04:05 Hayallerinin Peşinde