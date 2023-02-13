TV100 canlı yayınında depremzede 176 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Mucize kurtuluş saniye saniye görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem bölgelerini anbean kaydeden TV100 ekibi bir mucizeye daha tanık oldu. TV100 canlı yayınında bir vatandaşın daha yaşama döndüğü anlar büyük sevinçle karşılandı. Enkaz altında kalan bir kadın ekiplerin canla başla mücadelesi sonrası sağ olarak kurtarıldı.

TV100 muhabiri Gülnur Saydam o anları saniye saniye izleyicilere anlattı. Depremzede Serap Dönmez'in depremin üzerinden geçen yaklaşık 176 saatin ardından sağ olarak kurtarılma anlarını canlı yayında ekranlara taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 178. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Nuray Gürbüz kurtarıldı.

Arama kurtarma ekibinin mutluluğu ise kameralara yansıdı. Ekip, bu mucize kurtuluşun ardından bir mucize yaratmak için enkazın başına geri döndü.