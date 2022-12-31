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Tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü'nün yılbaşı kadrosunda kimler var kimler

tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü, yılbaşında da dev bir kadroyla izleyicisiyle buluşacak.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:57
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Tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü'nün yılbaşı kadrosunda kimler var kimler

Tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü'nün yılbaşı kadrosunda kimler var kimler
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Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü, yeni yılı tv100 ekranlarında birbirinden değerli konukları ve izleyicisi ile karşılıyor. tv100’ün yeni yayın döneminin birbirinden başarılı gazeteci ve programcıları da programda yer alacak.

Uğur Dündar, Barış Yarkadaş, Candaş Tolga Işık, Ertuğrul Özkök’ün yanı sıra başarılı astrolog Zeynep Turan’nında katılacağı programda Turan, 2023 yılı için önemli astrolojik öngörülerde ve tahminlerde bulunacak.

Programın diğer konukları; Ahmet Güneştekin, Behzat Gerçeker ve Enbe Müzik Grubu. Yılbaşı gecesine özel Uykusuzlar Kulübü, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.30 ‘da tv100’de.

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