tv100 haber kanalları içinde izlenme payı artan tek kanal oldu

Düzenleme: Kaynak: tv100

tv100 Türkiye’de haber kanalları içinde izlenme payı artan tek kanal oldu. Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen ise tv100'ün başarısı ile ilgili olarak "Bu gurur hepimizin" diyerek izleyicilere teşekkür etti.

Büyük bir yarış içerisinde olan haber kanallarının 2024 karnesi belli oldu. 2023 yılına oranla izlenme verileri artan tek kanal tv100 oldu. "Habercilikte Öncüyüz" sloganı ile yoluna devam eden tv100 diğer haber kanallarını geçti.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen, "Bu gurur hepimizin, ben de izleyicilerimize, size çok teşekkür etmek istiyorum çünkü sizin teveccühleriniz. Sizler bizim buradan göstermiş olduğumuz emeklere sahip çıkıyorsunuz. Bu bir ekip işi. tv100 ailesi olarak nitelendirdi ya ana haber sunucumuz, başarılı ekran yüzümüz Kübra Par, İşte tam da bir aile olmanın verdiği o coşku başarıyı getiriyor. Bir ekip yarışı olduğunu, ekip işi olduğunu bunu anlamanın ve idrak etmenin vermiş olduğu veriler bunlar. Ben şahsım adına böyle ilkeli tarafsız, 7/24 habercilik için yarışan ve hayatını bu işe koyan bir ekiple, bu ekibin parçası olduğum için ve bu bayrak yarışının bir paydaşı olduğum için çok mutluyum. Burada başta genel yayın yönetmenimiz, medya grup başkanımız, tüm yöneticilerimiz ve bütün çalışanlar olmak üzere hepimize çok teşekkür ediyorum. Sizin gösterdiğiniz bu teveccühte bizleri motive ediyor, daha fazlasını daha iyi yapmaya yönlendiriyor, Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.

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