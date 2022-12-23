23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Medya Polemik
  • >
  • tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı

tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı

tv100 canlı yayında hararetli bir asgari ücret tartışması yaşandı. tv100.com yazarları Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi. Yakışıklı, Türkiye'de yüzde 70'lik kesimin asgari ücretin üzerinde maaş aldığını iddia etti.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 00:00
Takip Et

tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı

tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
+
Aa
-

tv100.com yazarları Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Programda ekonomik hayat ve yeni asgari ücretin 8 bin 506 TL olması konuşuldu.

"BİR SÜTLACI 3 KİŞİ 4 KİŞİ YİYOR"

Barış Yarkadaş, günlük yaşamda gençlerin ve insanların maruz kaldığı ekonomik zorlukları anlattı. Yarkadaş, “Vatandaşın durumunu kafede oturup görüyorum. Bir sütlacı 3 kişi 4 kişi yiyor” dedi.

"BOŞ KAFEDE GÖREMİYORSUN DEĞİL Mİ?"

Yarkadaş konuştuğu esnada araya giren Hacı Yakışıklı ise, “Boş kafede göremiyorsun değil mi Barış Yarkadaş. Bir boş AVM göremiyorsun değil mi? Niye bunları söylemiyorsun? Her şey kötü mü?” sözleriyle karşılık verdi.

Yarkadaş ise Yakışıklı’nın sözlerine sinirlenerek, “Sen kime ne anlatıyorsun? Vatandaşın yaşam kalitesini düşürdünüz. Lokantalar git gide porsiyonları küçültüyor. Asgari ücretli de asgari ücretli olmayan da zor durumda” ifadelerini kullandı.

Yakışıklı’nın, 8 bin 500 lira ile 4 kişilik bir ailenin geçinemeyeceğini söylemesi üzerine tartışma sona erdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Beton
23.12.2022 00:32
Herkes zaruri ihtiyacını bile zor alıyor meyveyi bile bir iki çeşit sayıdan alıyoruz gözümüz bakıp duruyor  
 
Yurttas
23.12.2022 00:28
Baris gibi birinin Hacı gibi adamla aynı programa çıkmasının sebebi ?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
1
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
2
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
3
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
4
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
5
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
6
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
7
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿Emanet verdiği silah ateş aldı, kuzeni göğsünden vuruldu
﻿Emanet verdiği silah ateş aldı, kuzeni göğsünden vuruldu
﻿Emanet verdiği silah ateş aldı, kuzeni göğsünden vuruldu
﻿Beyaz Saray: Wagner Rus ordusuna rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıkıyor
﻿Beyaz Saray: Wagner Rus ordusuna rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıkıyor
﻿Beyaz Saray: Wagner Rus ordusuna rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıkıyor
﻿Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor
﻿Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor
﻿Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor
﻿İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi
﻿İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi
﻿İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.