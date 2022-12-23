tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı

tv100.com yazarları Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Programda ekonomik hayat ve yeni asgari ücretin 8 bin 506 TL olması konuşuldu.

"BİR SÜTLACI 3 KİŞİ 4 KİŞİ YİYOR"

Barış Yarkadaş, günlük yaşamda gençlerin ve insanların maruz kaldığı ekonomik zorlukları anlattı. Yarkadaş, “Vatandaşın durumunu kafede oturup görüyorum. Bir sütlacı 3 kişi 4 kişi yiyor” dedi.

"BOŞ KAFEDE GÖREMİYORSUN DEĞİL Mİ?"

Yarkadaş konuştuğu esnada araya giren Hacı Yakışıklı ise, “Boş kafede göremiyorsun değil mi Barış Yarkadaş. Bir boş AVM göremiyorsun değil mi? Niye bunları söylemiyorsun? Her şey kötü mü?” sözleriyle karşılık verdi.

Yarkadaş ise Yakışıklı’nın sözlerine sinirlenerek, “Sen kime ne anlatıyorsun? Vatandaşın yaşam kalitesini düşürdünüz. Lokantalar git gide porsiyonları küçültüyor. Asgari ücretli de asgari ücretli olmayan da zor durumda” ifadelerini kullandı.

Yakışıklı’nın, 8 bin 500 lira ile 4 kişilik bir ailenin geçinemeyeceğini söylemesi üzerine tartışma sona erdi.