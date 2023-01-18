TV100’den SADAT’a suç duyurusu

SADAT’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TV100’deki canlı yayını için verdiği reklamın yankıları süremeye devam ediyor.

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, daha önce attığı tweetlerde bilinçli olarak reklam verdiklerini yani komplo kurduklarını itiraf etmişti.

TV100'den yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu komplo siyasi tartışmalardan bilgisi olmayan reklam sorumlumuzca fark edilememiş alt bant reklam yayına çıkmıştı.

Tanrıverdi bu kez bizim tarafımızdan reklam vermesi için arandığı kuyruklu yalanını uydurdu.

Bu yalanın tv100’ün onurlu duruşuna karşı bir intikam olarak uydurulduğu çok açıktır.

Ekte size tv100 ile reklam ajansı arasındaki mutabakat zaptını sunuyoruz."

REKLAM AJANSI ARACILIĞIYLA GELDİ

"56 saniyelik alt bant gösterimi için 5600 lira bedel belirlenmiş.

Yani Tanrıverdi’nin iftirasında olduğu gibi bizim tarafımızdan aranmamış, alt bant reklam, reklam ajansı aracılığı ile gelmiş.

Zaten reklam fark edildiği an yayından alındığı için sadece 8 saniyelik kısmı kullanılmıştır.

TV100 zaten bu bedeli tahsil etmemiş, reddetmiştir.

Tanrıverdi’nin bu alçaklığa varan açıklamalarına karşı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca da dava açılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."