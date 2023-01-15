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TV100'e SADAT kumpası

SADAT reklamına ilişkin TV100’den yapılan açıklamada olayın bir operasyon olduğu belirtilirken, SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yayınlanması için bilinçli olarak çalışma yürüttüklerini belirtti.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 15:17
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TV100'e SADAT kumpası

TV100'e SADAT kumpası
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Uğur Dündar’a konuk olduğu Haftanın Panaroması programında yayınlanan SADAT reklamının yankıları sürmeye devam ediyor.

TV100 yayınlanan reklamla ilgili reklam müdürü ve yayın sorumlusunun görevlerine son verildiğini açıklarken olayın bir "Operasyon" olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak diye" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONA HEDEF OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Kanalın genel yayın yönetmenin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra kanaldan yeni açıklamalar yapıldı.

Açıkalamda şu ifadeler kullanıldı:

Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir.

Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz.

SADAT: BİLİNÇLİ YAPTIK

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi sosyal medyadan yaptığı açıklamada reklamın Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yayınlanması için bilinçli olarak çalışma yürüttüklerini belirtti.

"2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL'lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş" ifadesini kullanan Tanrıverdi,

"CHP'den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun Dündar'la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık" dedi.

"SADAT İLE KILIÇDAROĞLU’NUN BİRLİKTELİĞİNİN EN İYİ REYTİNGİ YAPTIĞINI GÖRDÜK"

Tanrıverdi Twitter hesabından "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" paylaşımını yapan Kılıçdaroğlu'na, "Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak diye... Biz aklımızın zekatını versek sen ihya olursun" diye karşılık verdi.

Tanrıverdi paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Bu nasıl bir paranoya... İcraat makamı iftiradan başka bir şey üretmiyor.

2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu’nun birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL'lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim.

Aslında ben Halk TV veya TELE1 istemiştim fakat Kılıçdaroğlu onların reytingi düşük kaldığı için TV100’ü tercih etmiş. Ama sıkıntı yok, söz o kanallara da çıkarsa onlara da reklam veririz. Hem de 750 liralık (reyting / izlenme oranı meselesi)

Etkili reklam için Halk TV veya Tele1’i planlıyorduk. Hafta ortası CHP'den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun Dündar'la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık.

Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor... Değil mi Kılıçdaroğlu?"

Melih Tanrıverdi, gezeteci Serdar Arseven'in konuyla ilgili paylaşımına da "Serdar bey, yıllardır agresif/çarpıcı reklamlar yapmadığımız için eleştiriliyorduk. Reklam departmanımız da buna çok içerliyordu. Gol mü olmuş" diye yanıt verdi.

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cahil
15.01.2023 15:36
buğday tarlalsındaki zararlı otların hepsinin amacı birdir buğday bitkisini yok etmek eğer toprak zayıf düşerse üzerinde zaralıların yetişmesi kaçınılmazdır dolayısıyla at sahibine göre kişner  
 
Yurttas
15.01.2023 15:36
Kilicdaroglu nun açıklamalarınin önüne ne geçmeli yayında, ön planda ne olmali ki halkin dikkatini dagitmali bu konuya odaklanmali SADAT militanları iki kişi başardı.Feto nun aynisi  
 
TC Bursa
15.01.2023 15:29
Sadat tipi yapılar, Feto gibi orgutlerdir. Bu ülke için millî güvenlik sorunudur.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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