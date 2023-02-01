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Daha test aşamasından çıkamadan Twitter o özelliği kaldırdı

Twitter, kullanıcıların ortak bir tweet paylaşmasına olanak veren CoTweet özelliğini kaldırdı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:35
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Twitter CoTweet özelliğini kaldırdı

Daha test aşamasından çıkamadan Twitter o özelliği kaldırdı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, kullanıcıların ortak bir tweet atmasına olanak sağlayan ve daha test aşamasından çıkmayan CoTweet özelliği kaldırılıyor.

ÖZELLİK NEYDİ?

Twitter’ın CoTweet özelliğinin, geçtiğimiz yılın ortalarında önce ABD ve Kanada, sonrasında ise Türkiye’de testlerine başlandı. Ülkemizde Ortak Tweet olarak adlandırılan bu özellik sayesinde artık iki kişinin ortak hesap kullanmasına gerek kalmamıştı.

Ortak bir tweet atacağınız zaman paylaşım ayarlarından ikinci kullanıcı seçiyordunuz. Tweet paylaşıldığında ise iki kişinin de profil fotoğrafı ve kullanıcı adları, yana yana yer alıyordu. Böylelikle ortak bir tweet olduğu anlaşılıyordu.

POP-UP BİLDİRİMİ VERİYOR

Twitter, geçtiğimiz saatlerde CoTweet’in yardım sayfasında bir pop-up bildirimi göstermeye başladı. Burada, uzun zamandır test edilen özelliğin, 31 Ocak 2023 yani bugünden itibaren kullanımdan kaldırılacağı yazıyor. Nedeni bilinmiyor.

ATILMIŞ TWEETLER 1 AY DAHA DURACAK

CoTweet özelliği ile atılmış tweetler ise bir ay daha duracak. Sonrasında ise normal tweet gönderisine dönüştürülecek. Öte yandan ikinci kişinin adı kaldırılacak ve paylaşım birinci kişiye aitmiş gibi gözükecek.

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