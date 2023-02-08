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Elon Musk'tan Twitter içerik üreticilerine reklam gelirinden pay

Twitter’ın CEO'su Elon Musk, Twitter Blue abonesi içerik üreticilerine reklam gelirlerinden pay vereceğini duyurdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:08
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Twitter içerik üreticilerine reklam gelirlerinden pay verilecek

Elon Musk'tan Twitter içerik üreticilerine reklam gelirinden pay
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Twitter’ı alan Elon Musk, mavi tiki 8 dolara satacağını açıkladı.

8 Kasım’da düzenlenen Mavi tik satışı ABD ara seçimlerinden önce başlayacaktı ancak oylamanın etkilenmemesi için tarihin erteleneceği ifade edildi.

Musk, mavi tik satışının 29 Kasım’da yeniden başlayacağını 16 Kasım’da duyurmuştu. Daha sonra 22 Kasım’da yeniden ertelendiğini açıklamıştı.

ELON MUSK TWITTER ÜZERİNDEN PARA VERECEK

Elon Musk, kasım sonunda ‘reklam vermeyi durdurduğu’ açıklamış, Twitter’a yüzde 30 vergi koyduğunu ve Twitter’ı App Store’dan çıkartacağı için Apple’a savaş açmıştı. Musk’ın, mavi tik satışını yeniden erteleme nedenininse Apple’a yüzde 30 vergi vermemenin yollarını araması belirtilmişti.

Apple CEO’suyla görüşen Musk, Apple’ın reklamlara devam edeceğini ve Twitter’ı App Store’dan çıkarmayacağını açıkladı ancak, ‘yüzde 30 vergi’ konusuyla ilgili farklı bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Musk, 13 Aralık’ta mavi tik satışını tekrardan başlattı. Mavi tikle beraber altın ve gri tik de piyasaya sürülmüştü.

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