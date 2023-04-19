Twitter kullanıcısından şok iddia. Elon Musk: Duyunca şok oldum

Twitter'ın CEO'su Elon Musk Twitter kullanıcılarından gelen iddialara çok şaşırdığını ifade etti.

Twitter kullanıcısından şok iddia. Elon Musk: Duyunca şok oldum

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, Fox News'ta Tucker Carlson'la yaptığı röportajda, ABD hükümetinin, kendi platformundaki kullanıcıların direkt mesajlarını okuma yetkisinin olduğu bilgisini öğrendiğinde "şok geçirdiğini" söyledi.

"AKLIMI BAŞIMDAN ALDI VE BUNUN FARKINDA DEĞİLDİM"

Musk, Carlson'a "Hükümet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişiminin boyutu aklımı başımdan aldı ve bunun farkında değildim." dedi.

"MEDENİYETİ YIKMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Musk, ayrıca yapay zeka dalgasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, teknolojinin medeniyeti yok etme potansiyeline sahip olduğuna inandığını kaydetti.

Musk, "Yapay zeka, bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun, yanlış bir uçak tasarımından veya bakım sürecindeki yanlışlık ihtimalinden daha tehlikelidir. Bu potansiyele sahip olması açısından da medeniyeti yıkma potansiyeline sahiptir." dedi.

(Kaynak: AA)

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