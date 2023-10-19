Twitter Türkiye'de bugün engellenebilir. Elon Musk’a verilen süre bugün doluyor

Twitter, ABD’li girişimci Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından adını X olarak değiştirdi.

X'e Türkiye'de temsilci bulundurması için verilen süre bugün doluyor. Bu sürede temsilci atanmaması halinde X'e yüzde 50 oranında internet trafiği bant daraltma yaptırımı uygulanabilir.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da 2020'de yapılan değişiklikle, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de mukim ve Türk vatandaşı olan bir temsilci bulundurması zorunluluğu getirilmişti. Ekim 2022'de yapılan değişiklikle de bu temsilcinin tüzel kişi olması halinde doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafından sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması zorunluluğu getirildi.

REKLAM YASAĞI GELMİŞTİ

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara kademeli olarak yaptırım öngörülüyordu. Bu kapsamda temsilci bildirmeyen X platformuna önce 10 milyon TL, ardından ise 30 milyon TL idari para cezası verildi. Buna rağmen temsilci atamayan X'e 19 Temmuz 2023 tarihinde reklam verme yasağı getirildi ve temsilci ataması için 3 aylık süre verildi.

SÜRE BUGÜN DOLUYOR

Bu süre, 19 Ekim Perşembe günü yani bugün doluyor. Ancak X platformundan henüz temsilci ataması yapıldığına ilişkin bir açıklama gelmedi. Yarın da temsilci ataması yapılmaması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, X'in internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.

BANT GENİŞLİĞİ DARALTILABİLİR

Bu kararın ardından X'e 30 gün süre daha verilecek. Bu sürede de yükümlülük yerine getirilmezse yine BTK Başkanı tarafından X'in internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurma yetkisi bulunuyor. Sulh ceza hâkimi de bu kez yüzde 50'den az olmamak üzere bant daraltma oranını kendi belirleyebiliyor.