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Twitter’dan sahte hesapları kapatacak yeni özellik

Twitter’ın sahte hesapları kapatacak yeni özellik üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:03
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Twitter'a kimlik doğrulama sistemi geliyor. Sahte hesaplara elveda

Twitter’dan sahte hesapları kapatacak yeni özellik
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre,Twitter, sahte hesapları engellemek için Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinde çalışıyor.

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ

Elon Musk, Twitter’ı satın almadan önce platformda çok fazla sahte ve açılmış fakat aktif olmayan hesap olduğunu açıklamıştı. Hatta bu nedenle de Twitter’ı satın alma sürecini de bir süre durdurdu.

Ünlü iş insanı, Twitter ‘ı özgür ve dijital bir ülke yapma hayalini gerçekleştirmek için Kimlik Doğrulama Sistemi gelmesi gerektiğini açıklamıştı. Fakat kısa süre içinde Şubat itibariyle askıya alınan hesapları açmaya başladıklarını belirtti. Ayrıca hesabı askıya alınan bir kullanıcı, buna itiraz da edebilecek.

KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Elon Musk, aslında bunu yaparak şu anda platformun kullanıcı sayısını artırıyor. Ama eğer Kimlik Doğrulama Sistemi gelirse sosyal medya platformu büyük oranda kullanıcı kaybedecek. Birtakım sosyal medya analistleri, Elon Musk’ın bunu yaparak platformu tamamen sahte hesaplardan temizleyeceğini düşünüyor.

Öte yandan Twitter için Kimlik Doğrulama Sistemi, kullanıcıların gerçekte kim olup olmadığı yönünde büyük yarar sağlayacak. Fakat ünlü hayran hesapları ya da konsept hesaplar için ne olacağı şimdilik belli değil. Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong’un da paylaştığı görselde göründüğü gibi “Bu hesabın kimlik doğrulaması yapılmıştır.” diye uyarı eklenecek.

 

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