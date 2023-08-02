"Twitter’a para ödediğim anlaşılmasın" diyenler hemen bu özelliği kapatıyor

Twitter’ın ismini X olarak değiştiren Elon Musk, Twitter’ın abonelik hizmetini de XBlue olarak güncelledi.

X kullanıcılarından Blue abonesi olanalar özel ‘Twitter Blue Hakkında’ başlıklı yardım sayfası oluşturuldu. Bu sayfaya onay işaretinin gizlenebileceğine dair yeni bir ifade eklendi. Arık XBlue kullanıcıları profillerinde ve gönderilerinde onay işaretlerini gizleyebilecekler. Ancak yine de bazı noktalarda bu onay işaretlerinin görünmeye devam edebileceğinin altı çizildi.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Twitter Blue abonesi olup bu hizmetin getirdiği onay işaretini istemeyen kullanıcılar, profil düzenle kısmından bu işareti gizleyebilecekler. Böylece Twitter (X) aboneliği olan ancak onay işareti istemeyen kullanıcılar, bu ayar yardımı ile onay işaretlerini kaldırabilecekler.

Musk’ın Twitter’ı devralmasının ardından sosyal medya platformu bir türlü gündemden düşmüyor.

Twitter Blue aboneliği sonrasında sunulan onay işaretleri ile büyük bir karmaşaya neden olan Elon Musk, sonrasında ise geri adım atmış ve daha önceden onaylı olan kullanıcılara haklarını geri vermişti.