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Twitter'da takipçi ve beğeni sayısı nasıl artırılır? Algoritma sırları deşifre oldu

Sosyal medya kullanıcılarının en büyük isteği olan kullanıcı sayısını artırmak ve yapılan paylaşımın çok beğeni almasını sağlamak Twitter için hayal olmaktan çıkıyor. Uygulamanın algoritması deşifre oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:17
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Twitter'da takipçi ve beğeni sayısını artırma yolları

Twitter'da takipçi ve beğeni sayısı nasıl artırılır? Algoritma sırları deşifre oldu
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Editör: Özge Ceren ÇİMEN 

Elon Musk, aylar önce Twitter’ın öneri algoritmasını açık hale getirmeyi düşündüğünü ifade etmiş, daha sonrasında algoritma bilgileri GitHub'da yayınlanmıştı.
Algoritma incelendiğinde kullanıcıların takipçi ve beğeni sayısını artırabileceği ifade edildi.

UYGULAMADAKİ BEĞENİ SAYISI ÖNE ÇIKMADA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Algoritmaya göre bir tweet’in görünürlüğünü en çok artıran şey beğenidir. Her bir beğeninin kullanıcıları öne çıkarmada 3 kat etkili olduğu biliniyor.
Beğenilerden sonra önem taşıyon bir diğer kıstas ise Retweet sayısıdır. Retweet ise bir kullanıcının görünülürlüğünü 20 kat artırıyor.

FOTOĞRAF VE VİDEO KULLANIMI YAPIN

Twitter algoritmasına göre bir tweet’teki fotoğraf ve videolar görünürlüğü 2 kat artırıyor.
Twitter hesabınızdan yaptığınız paylaşımlara görsel veya video eklemek daha fazla kullanıcıya erişmeyi sağlıyor.

LİNK PAYLAŞIMI YAPARKEN DİKKAT

Etkileşimi düşük hesaplardan yapılan link paylaşımları cezalandırılıyor. Özellikle haber sitelerine gitmeyen paylaşımlardaki hassasiyet daha katı olarak tanımlanıyor.

TWITTER BLUE GÖRÜNÜMÜ ARTIRIYOR

Twitter Blue kullanıcıları abonelikleri sayesinde diğerlerinden 2 ila 4 kat daha fazla görünürlüğe sahip. Öyle ki kullanııların etkileşimi 100 katına kadar çıkabiliyor.

İLGİ ÇEKEYİM DERKEN ENGELLENİR YA DA ŞİKAYET ALINIRSA...

Eğer bir tweet’in veya hesabın Keşfet'te gözükmesi durumunda tek önemli faktörün etkileşim sayısı değil, ilgi çekiciliği de önem taşıyor. 
Eğer hesaba girilip engelleme, sessize alma veya şikayet gibi bir hamlede bulunulursa algoritma kişiyi çok sert bir şekilde cezalandırılır.

İTİBAR PUANLAMASI DİYE BİR SEÇENEK VAR

Twitter'da bir profilin dezenformasyon olarak kodlanması durumunda uygulama kişiyi spam olarak kaydeder. Böylece uygulama içerisinde kullanıcının görünülürlüğü düşer.

KALIPLARIN DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN BÜYÜK RİSK ALMAYIN

Bir hesap eğer bugüne kadar hep bir kategori üzerinden paylaşım yapıp daha sonrasında ise kategori değiştirirse algoritma kategori dışı içerik üretimi nedeniyle kullanıcıyı cezalandırır.

TAKİPÇİ DENGESİ

Eğer takip edenlerin oranı yüksek takip edilenler azsa uygulama bunu da spam olarak algılıyor.

 

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