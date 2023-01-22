Elon Musk şikayetçiydi. Twitter'da reklamsız döneme geçiliyor

Twitter'ı satın aldığından beri uygulamaya köklü değişiklikler getiren Elon Musk, şimdi de reklamlar konusunda bazı hazırlıklar yapacağını açıkladı. Musk, reklamları tamamen devre dışı bırakmalarına izin veren bir abonelik modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

TWİTTER'DAN REKLAMSIZ DÖNEME GEÇİŞ

Twitter'daki gelir akışını çeşitlendirmeye çalışan Musk ve Twitter yönetim ekibi platforma reklam veren markaların şirketin denetleme politikalarıyla ilgili endişe duyulduğunu ifade etti. Bazı markalar da aynı sebepten uygulamadan reklam harcamalarını geri çekti.

Konu ile ilgili çalışmalar yapan Elon Musk, şirketin yeni abonelik hizmeti Twitter Blue ile reklam sayısını azaltacağını ve kullanıcıların daha fazla kişiselleştirilmiş reklam göreceğini ifade etti.

Musk paylaştığı son tweet’te, “Reklamlar Twitter’da çok sık ve çok büyük. Önümüzdeki haftalarda her ikisini de ele almak için adımlar atılıyor” dedi. Blue aboneliğinin, paylaşılan tweet’leri geri alma ve özel içeriklere erişim gibi ek özellikler sunarak platforma önemli bir gelir getirmesi bekleniyor. Ancak hizmetin yeni fiyatı henüz açıklanmadı.

Bazı kaynaklara göre şirket, birincil gelir kaynağı olarak reklamcılıktan uzaklaşmak istiyor. Twitter’ın bu hareketi ise kısa süre önce siyasi reklamcılık üzerindeki yasağı kaldırması ve reklamcılıkta çalışan mühendisleri işten çıkarmasıyla başladı. Musk, platformun “ücretsiz bir cehennem” olmasını engellemek istediğini belirtti.