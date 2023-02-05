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Elon Musk'tan flaş hamle: Twitter'daki sarı tik fiyatı belli oldu

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, onaylı hesapların ne kadara olabileceğini açıkladı. Sarı tikli hesapların fiyatı için net bir bilgi olmasa da ortalama bir fiyat değeri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 08:59
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Twitter'daki sarı tik fiyatı bin lira olabilir

Elon Musk'tan flaş hamle: Twitter'daki sarı tik fiyatı belli oldu
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Twitter’ın, Verification for Organizations (Şirketler İçin Doğrulama) programının bir parçası olarak platformda sarı onay işaretinin fiyatını artırmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Sosyal medyadaki iddialara göre Twitter, işletmelerden ayda 1000 dolar talep edebileceği ifade edilebildi. Ayrıca işletmeyle bağlantılı her hesap için aylık 50 dolar ek ücret ekleneceği belirtildi.

Verification for Organizations aboneliği için fiyatlandırma bilgileri henüz net değil. İddialara göre, CEO Elon Musk’ın Twitter gelirini artırma ve şirketin 12,5 milyar dolarlık borcunu azaltma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Bildiğiniz üzere Twitter, mavi onay işareti için kullanıcılardan ayda 8 dolar almaya başladı (Blue aboneliği yoluyla). Yakında geliştiricilerin Twitter API’ına erişmesi için ödeme yapması gerekecek. Ayrıca reklamlardan para kazanmak isteyen içerik oluşturucuları da Blue aboneliğine kayıt olmak zorunda kalacak.

Twitter'ın maddi sıkıntılar yaşadığı da iddialara arasında. Hatta Musk, San Francisco’daki merkezi de dahil olmak üzere birçok yerde kira ödememesi nedeniyle ofis mobilyalarını ve diğer varlıkları açık artırmaya çıkarmıştı.

Twitter tarihinde ilk kez içerik oluşturucuları doğrudan para kazanmaya başlayacak. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Blue üyeliği olan kullanıcıların şirketten gelir elde edeceğini söyledi.

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