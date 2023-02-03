Atılan Tweetlerden çıkarıldı. İnsanların en mutlu olduğu yerler

Twitter'da yapılan yeni bir çalışmaya göre, şehirlerde en çok öfke ve en çok neşe uyandıran yerler açıklandı. Londra ve San Francisco’dan yaklaşık 2 milyon coğrafi etiketli tweet’in analiziyle yapılan araştırmada, insanların restoran ve park gibi yerlerde daha olumlu; ofis ve stadyum gibi yerlerde ise daha olumsuz duygulara sahip oldukları ifade edildi.

Kyoto Institute of Technology’deki araştırmacılar, tweet’lerin ne zaman ve nerede öfke, beklenti, tiksinti, korku, neşe, üzüntü, sürpriz veya güven ifade ettiğini belirlediler.

2016 ve 2017’deki sosyal medya gönderilerine dayanan araştırma bu hafta yayınlandı.

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Araştırmada yeşil alanların, şehirlilerde en olumlu duyguları tetiklediği; yüzme havuzları, iskeleler, sahil şeritleri gibi mekanlardan yüksek düzeyde neşe içeren tweetler atılması da dikkatlerden kaçmadı.

Ulaşım noktaları ise hem Londra’da hem de San Francisco’da gerilim noktasıydı. Tren istasyonlarının, otobüs duraklarının ve araç trafiğinin yoğun olduğu köprülerin yakınında atılan tweetlerin, tiksinti ve öfke duygularını yansıttığı ifade edildi.

Araştırmacılar ayrıca olaylarla ilgili tweet’lere de baktılar. San Francisco’dan tweet atanların, eski Başkan Donald Trump’ın göreve başlama töreni ve 2017 Kadın Yürüyüşü sırasında en yüksek düzeyde öfke, üzüntü ve tiksinti sergilediği ortaya çıktı.