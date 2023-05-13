Twitter’ın yeni patronu belli oldu. Elon Musk duyurdu

Editör: Özge Ceren Çimen

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirket için yeni bir CEO'yu işe aldığını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak" ifadelerini kullandı.

KİM OLDUĞU BELLİ OLDU

Twitter’ın yeni patronu Linda Yaccarino oldu. Musk paylaşımında, “Linda Yaccarino'yu Twitter'ın yeni CEO'su olarak karşılamaktan heyecan duyuyorum! @LindaYacc öncelikle iş operasyonlarına odaklanırken, ben ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanacağım. Bu platformu her şey uygulaması olan X'e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini açıkladı.