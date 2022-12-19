19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Elon Musk durmak bilmiyor. İşte çok tartışılacak yeni Twitter yasağı

Elon Musk durmak bilmiyor. İşte çok tartışılacak yeni Twitter yasağı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, gündem yaratacak yeni yasak kararını açıkladı. Musk; Facebook, Instagram ve diğer bazı sosyal medya sitelerinden bahseden kullanıcı adlarının ve bağlantı adreslerinin kullanılmasını yasakladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 04:09
Takip Et

Twitterın yeni sahibi Elon Musk tepki çekecek yeni yasağını açıkladı

Elon Musk durmak bilmiyor. İşte çok tartışılacak yeni Twitter yasağı
+
Aa
-

Twitter için link (bağlantı adresi) paylaşma meselesi ciddi bir probleme dönüştü. Bu sosyal medya mecrasının rakipleri bundan böyle kendisinden bahsettirmek için Twitter'a ödeme yapmak zorunda.

DonanımHaber'e göre, ödeme yapılmadan yayımlanan tanıtım işlerinin (bir kullanıcı adının veya bir bağlantı adresinin kullanılmasıyla) devri kapatıldı.

RAKİPLERE GEÇİT YOK

Twitter anlaşılan o ki kendisine tehdit olarak gördüğü rakiplerinin ücretsiz tanıtım yapmasına izin vermeyi arzulamıyor. Bu yasaktan etkilenenler arasında yer alan platformlar şu şekilde:

- Facebook
- Instagram
- Mastodon
- Nostr
- Post
- Tribel
- Truth Social

Bu internet sitelerinin bağlantı adresini profil adresinin biyografi kısmında veya herhangi bir iletisinde kullanan kişilerin içerikleri kaldırılacak.

Elon Musk'ın yeni yasağına göre hiç kimse başkasını bu sitelerin bağlantı adreslerini kullanarak ilgili mecralara davet edemez ve bu mecraların reklamını herhangi bir paylaşım / tanıtım yöntemiyle bedava yapamaz.

Linktree ve Link.bio gibi üçüncü taraf platformlar da bu yasaktan etkilendi. Zira URL gizleme servislerini kullanarak tanıtım yapmak ve davetiye göndermek de bu yasağa aykırı.

İLK OLARAK HESAP ASKIYA ALINACAK

Twitter bu konuda iki istisnanın mevcut olduğunu dile getirdi. İlk istisna Twitter'a içerik gönderilmesini veya Twitter'dan herhangi bir şekilde bahsedilmesini sağlayan çapraz paylaşımların yasak olmamasıyla alakalı. Çapraz paylaşım veya çapraz gönderi olarak adlandırılan bu yöntem yeni yasaktan etkilenen internet siteleri için de geçerli.

İkinci istisna ise adı kara listeye alınmayan sosyal medya platformlarından bağlantı adresleri veya kullanıcı adı aracılığıyla bahsedilmesinin serbest olmasıyla ilgili. 

Bu yasağı delen kişilerin hesabı geçici bir süre boyunca (eğer ilk suçu ise) askıya alınabilir. Bu askıya alma yaptırımına saygı duymayan profiller Twitter'dan kalıcı olarak uzaklaştırılacak.

Ayrıca herhangi bir marka hakkında rahatsız edici olarak nitelendirilen içerikler de silinecek. Twitter profilinde yer alan biyografi kısmına rahatsız edici bağlantı adresleri eklenemeyecek. Bunu yapanlar da geçici bir süre boyunca uzaklaştırılacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
1
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Gıda enflasyonunda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Türkiye Venezuela ile yarışıyor
2
﻿Gıda enflasyonunda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Türkiye Venezuela ile yarışıyor
﻿Gıda enflasyonunda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Türkiye Venezuela ile yarışıyor
﻿Kahreden haber. "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
3
﻿Kahreden haber.
﻿Kahreden haber. "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
4
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
5
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantin'in kalecisi Martinez sevinçten ağladı. TRT spikeri daha çok ağladı
6
﻿Arjantin'in kalecisi Martinez sevinçten ağladı. TRT spikeri daha çok ağladı
﻿Arjantin'in kalecisi Martinez sevinçten ağladı. TRT spikeri daha çok ağladı
﻿YSK Başkanı'ndan İmamoğlu hakkında söylediği 'siyasi yasak' sözlerine ilişkin yeni açıklama
7
﻿YSK Başkanı'ndan İmamoğlu hakkında söylediği 'siyasi yasak' sözlerine ilişkin yeni açıklama
﻿YSK Başkanı'ndan İmamoğlu hakkında söylediği 'siyasi yasak' sözlerine ilişkin yeni açıklama
﻿Domuz avında ağabeyini vurdu
﻿Domuz avında ağabeyini vurdu
﻿Domuz avında ağabeyini vurdu
﻿Evsizlerin kaldığı bina alev alev yandı
﻿Evsizlerin kaldığı bina alev alev yandı
﻿Evsizlerin kaldığı bina alev alev yandı
﻿37 yaşındaki doktor intihar etti
﻿37 yaşındaki doktor intihar etti
﻿37 yaşındaki doktor intihar etti
﻿BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
﻿BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
﻿BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.