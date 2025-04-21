Uber, ABD'de davalık oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Uber, ABD'de davalık oldu

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Uber’a abone onayı almadan müşterilerinden Uber One servisi için ödeme aldığı suçlamasıyla dava açtı. Komisyon, Uber’ın abone hizmetinde vaat ettiği tasarrufları sağlamadığını ve kullanıcıların kolayca iptal etmesini engellediğini öne sürdü.

Uber, suçlamaları reddederek FTC’yi aceleci bir şekilde soruşturma yürütmekle suçladı ve iddiaların geçerli olmayan verilerle desteklendiğini belirtti. Dava, şirketin abonelik iptallerinin zorlaştırılmasına yönelik yeni düzenlemelere uymadığı bir dönemde açıldı. 2024 Ekim ayında, “tıklayarak iptal” kuralı kabul edilmişti. Bu kural, kullanıcıların aboneliklerini kaydoldukları kadar kolay bir şekilde iptal edebilmelerini sağlamayı hedefliyor.

FTC’nin davasında, Uber’ın müşterilerine aylık 25 dolar tasarruf vaat ederken, abone ücretini (9.99 dolar) hesaba katmadığı ve önemli bilgileri gizleyerek kullanıcıları aldatmaya çalıştığı ifade ediliyor. Ayrıca, ücretsiz deneme süresi sonrası otomatik ödeme alındığı ve iptal sürecinin aşırı karmaşık hale getirildiği vurgulanıyor.

Uber, artık uygulama üzerinden anında iptal işlemlerinin yapılabileceğini ve kullanıcıların yalnızca 20 saniye içinde iptal edebileceğini belirtti. Şirket, müşteri destekle iletişim kurmadan iptal talebinde bulunabilme imkanı sunduklarını açıkladı.

Davanın sonuçlanması beklenirken, Uber, suçlamaların haksız olduğunu savunuyor.

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