Üç ayda dünyayı kazandı. Milyarlarına milyar kattı

Omaha Kahini olarak biline ünlü milyarder Warren Buffet'ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway rekor kârı ve 35,9 milyar dolar net gelir açıkladı.

Üç ayda dünyayı kazandı. Milyarlarına milyar kattı

Herkes onu Omaha Kahini olarak tanıyor. Warren Buffett...Sahip olduğu şirket Berkshire Hathaway şimdiye kadarki en yüksek üç aylık faaliyet kârını açıkladı ve dünyaları kazandığı ortaya çıktı.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hisse senedi varlıklarından elde edilen kazançlar milyarder Warren Buffett liderliğindeki holdingin yaklaşık 36 milyar dolar toplam kâra geçmesine yardımcı oldu.

Artan faiz oranları ve temettü ödemelerinin yanı sıra Geico otomobil sigortacısının performansındaki toparlanma, Berkshire'ın sigorta işletmelerinin daha fazla pirim yapmasını sağladı. Şirketin karı bir önceki yıla göre yüzde 38 arttı.

Bu durum, BNSF demiryolu da dahil olmak üzere diğer işletmelerdeki düşüşleri dengeledi.

Yatırımcılar, Buffett'ın itibarı ve Nebraska eyaleti Omaha kenti merkezli şirketin daha geniş ekonomik eğilimleri yansıtması nedeniyle Berkshire'ı yakından izliyor.

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