Üç büyük deprem gördü! 5 bin yıllık köyde tek taş bile düşmedi

Son 3 yılda 6 üzeri depremlerle sarsılan, son olarak geçtiğimiz gün Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Elazığ'ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde tek taş bile yerinden oynamadı.

Elazığ'da UNESCO Geçici Miras Listesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, inşa edildiği günden beri birçok deprem yaşadı. 2020'de Elazığ merkezli 6,8 ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan ve son olarak geçtiğimiz gün Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan tarihi mahallede hasara rastlanmadı. Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen eğri minare, Harput Kalesi, türbeler ve diğer tarihi han, hamam ile konaklarda tek bir taş bile yerinden oynamadı. Bin 200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapıların da hasar almaması, görenleri şaşırttı.

Mahallede hiçbir yapının zarar görmediğini aktaran Harput Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir, "Bu yapıların depremden etkilenmemesini sağlam yapıldığına bağlıyoruz. Asırlar önce yapılan yapılar, hala dimdik ayakta. Bir taş bile düşmedi. Bu da yapının sağlamlığına bağlı. Üç depremde özellikle son depremi Harput'ta çok hissettik. Sahayı gezdik herhangi bir sıkıntımız yok. Eğri minare ve Harput Kalesi başta olmak üzere diğer tarihi yapılarda herhangi bir hasar yok" dedi.