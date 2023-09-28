Üç doğalgaz dağıtım şirketine kayyım atandı

EPDK 3 ilde faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım şirketine kayyım atandığını açıkladı.

Üç doğalgaz dağıtım şirketine kayyım atandı

Duvar Gazetesinin haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ili ile Çorlu ve İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye ve yaklaşık 1 milyon 250 bin kişiye doğalgaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine kayyım atadı.

Dağıtım şirketlerine kayyım atanmasının gerekçesi ise, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Botaş'a olan borçların ödenmemesi.

'SINIFTA KALDILAR'

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında sınıfta kaldıklarını belirterek, “Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda 2026 yılında 1000 yerleşim yerine (ilçe-belde) doğal gaz konforunu ulaştıracağız.

Doğal gaz ağımız genişlerken dağıtım şirketlerine düşen sadece yatırım yapmak değildir. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve BOTAŞ’a yönelik mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek bu şirketlerin en temel sorumluluğudur” dedi.

Yılmaz şunları söyledi:

“Doğal gaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliği ile hem hizmet kalitesinin arttırılacağını hem de şebeke işletme güvenliğinin en üst düzeyde korunmaya devam edeceğini açıklamıştık. Tüketicileri mağdur eden, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin de yaptırımla karşılaması doğaldır. Bu kararımız umarım tüm şirketler için de önemli bir mesaj olur. Her şirket kendisinden beklediğimiz titizlikle sorumlulukların yerine getirmeli ve abonelerine en kaliteli hizmeti sunmalı.”

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