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Askere uğurlandıktan üç gün sonra depremde şehit oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde 3 gün önce vatani görevini yapmak için Hatay’a giden Piyade Er Mert Can Sümbül, depremde enkaz altında kalarak şehit oldu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 23:06
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Üç gün önce askere uğurlandı. Hataydaki depremde şehit oldu

Askere uğurlandıktan üç gün sonra depremde şehit oldu
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen depremde şehit düşen 3 askerden Hatay 8'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Er Mert Can Sümbül'ün (23) acı haberi Osmancık ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidin Esentepe Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini anne Suzan Sümbül'e verirken baba Sinan Sümbül'ün ise İstanbul'da işçi olarak çalıştığı belirtildi.

“TELEFONDA KONUŞTUK"

Şehit askerin yakınlarından Selami Arslaner, “Değerli askerimiz kınalı kuzumuz Mertcan’ı 3 gün önce askere uğurlamıştık.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri telefonda görüştük. Bugünse şehadet haberini aldık. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin.

Mekanı cennet olsun. Peygamber efendimize komşu eylesin” dedi. (İHA)

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