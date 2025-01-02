Üç gün önce ormanda kaybolmuştu! Donmak üzereyken bulundu

İlçede ikamet eden ve otomobiliyle 3 gün önce mantar toplamak için Çukurköy mevkisindeki ormanlık alana giden Hayrettin Adıgüzel'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Adıgüzel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH'ya bağlı arama kurtarma ekipleri ile komando taburu ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Adıgüzel'in dün Kayı köyü yakınlarındaki Baraman Karasu mevkisinde, ormanlık alanda çamura saplanmış halde otomobili bulundu.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Adıgüzel, bu sabah jandarma ekipleri tarafından Kayı köy yol ayrımı ile Devekayası köyü istikametine otomobilinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yatar şekilde bulundu.

Donmak üzere olduğu belirlenen Adıgüzel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıgüzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.