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Terastan yükselen dumanlar korkuttu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı apartmanın teras katından dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede duruma müdahale ederken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı, dairede maddi hasar olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 23:17
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Üç katlı apartmanın terasından dumanlar yükseldi

Terastan yükselen dumanlar korkuttu
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Olay, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Rahle Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple binanın teras katından dumanlar yükseldiği görüldü. 

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri binaya hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

 

Dumanlardan etkilenen, sağlık durumunda olumsuzluk olan kimsenin olmadığı öğrenildi. Teras katta bulunan dairede ise maddi hasar oluştu. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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