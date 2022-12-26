26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sultanbeyli'de alevler geceyi aydınlattı

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken binada maddi hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 05:18
Takip Et

Üç katlı binan çatısı alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de alevler geceyi aydınlattı
+
Aa
-

Olay saat 02.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri ve dumanı gören bina sakinleri büyük panik yaşarken mahalleli ise sokağa döküldü. Çevre ilçelerden yardıma gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülebildi.

DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederken dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan alevlerin yükseldiği çatı yangını ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
2
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
3
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
4
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
5
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
6
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
7
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi
﻿Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi
﻿Evi boşaltan kiracı daireyi ateşe verdi
﻿Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alacak
﻿Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alacak
﻿Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alacak
﻿Yılın son kabinesi bugün toplanıyor
﻿Yılın son kabinesi bugün toplanıyor
﻿Yılın son kabinesi bugün toplanıyor
﻿KKTC'de yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları belli oldu
﻿KKTC'de yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları belli oldu
﻿KKTC'de yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.