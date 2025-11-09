Antalya’da her şey dahil 5 gecelik otel fiyatları 368 bin lirayı aşıyor. Sadece oda kahvaltı otel fiyatları 230 bin liraya yaklaşırken, tam pansiyon için kampanyalı otellerde bu fiyat 200 bin liraya iniyor.

Nefes'in hesabına göre, sadece bir kişinin İstanbul-Antalya uçak bileti yaklaşık 5.3 bin lira. Üç kişilik bir ailenin İstanbul’dan gidiş dönüş uçak bilet fiyatları yaklaşık 32 bin lira tutuyor. Havaalanına ulaşım ve yolculuk sırasındaki giderler katılmadığında, üç kişilik bir ailenin beş günlük Antalya tatili 400 bin lirayı buluyor.

İstanbul-Ankara için otoyol ücreti tek yön için bin 131 lira. Yaklaşık 730 kilometrelik yol için ortalama bir aracın 52 litre benzin yaktığı düşünüldüğünde 2 bin 741 lira da akaryakıt gideri oluyor. Böylece İstanbul-Antalya için karayolu ücreti yaklaşık 7 bin 744 lirayı buluyor. Bolu içinse 807 lira benzin ve 758 lira otoyol ücretiyle birlikte gidiş dönüş 3 bin 130 liraya ulaşıyor.

Tatil için İstanbul’a daha yakın bir şehir olan Bolu’yu seçmek isteyenler ise sadece beş günlük bir konaklama için oda ve kahvaltı ücreti dahil 68 bin lirayı gözden çıkarmak durumunda kalıyor. Bir çocuklu ailenin konaklama giderlerine öğle yemeği dahil değil. Üç kişinin ortalam öğle yemeği maliyeti ise kentte 1.500 liradan başlıyor.