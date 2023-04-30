Üç kişinin arandığı Munzur Çayı'ndaki aramalara 'sağanak' engeli

Tunceli’de Munzur Çayı'na uçan otomobilde kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları, 10'uncu günde sürüyor. 2 gündür etkili olup, görüş mesafesini düşüren sağanak nedeniyle dalgıçlar, su altında arama yapamadı.

Üç kişinin arandığı Munzur Çayı'ndaki aramalara 'sağanak' engeli

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkarak, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ile farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışmaları, 10'uncu gününde sürüyor.

DALGIÇLARA 'SAĞANAK' ENGELİ

2 gündür gece saatlerinde etkili olan sağanak, Munzur ile Pülümür Çayı'nın bulanık ve kirli akmasına neden oldu. Sıfıra düşen görüş mesafesi nedeniyle dalgıçlar, su altında arama yapamadı. Botlarla çay ve baraj gölüne açılan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Bazı gönüllüler de Munzur Çayı'nın kıyı kesimlerini kontrol edip, ekiplere yardımcı olmaya çalışıyor. Jandarmaya ait Skorsky tipi bir helikopter ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dronlar, çalışmalara havadan destek veriyor. 60 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar sırasında; şu ana kadar sadece düşen otomobilin kaporta parçaları ile gençlere ait mont ve ayakkabı bulundu.

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(Kaynak: DHA)

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