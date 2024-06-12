Üç kız kardeşten ölümlü olanı bulundu Medusa’nın yılanbaşlı kolyesi vardı

Altın çerçeveye yerleştirilmiş Medusa başı şeklinde oyulmuş
Roma değerli taş minyatürü.
Milattan sonra 2-3. yüzyıl, doğu Sırbistan'ın Kostolac yakınında bulunan bir
Roma kasabası olan antik Viminacium'un kalıntılarında bulundu.
Viminacium, yaklaşık 30 bin nüfusu olan,
Moesia Superior eyaletinin başkenti ve 7. Claudia Lejyonu'nun
ana kampı olan müstahkem bir Roma şehriydi.
Diğer Lejyonlar da geçici olarak orada konuşlandırılmış durumda.
Viminacium alanı 450 hektarlık bir alanı kaplamaktadır
ve şu ana kadar sadece yüzde 2'si kazılmıştır.
Arkeologlar önümüzdeki 300 yıllık kazı ve
keşiflere yetecek kadar malzemenin bulunduğunu söylüyor.
Sırp arkeologlar, Viminacium nekropollerinde,
milattan önce 4. yüzyıldan milattan sonra 4. yüzyıla kadar uzanan
14 binden fazla mezar ve içlerinde 30 binden fazla ilginç ve
değerli mezar eşyası buldular
ve bu da onları dünyadaki en büyük Roma mezarlığı yapıyor.
Bulgular arasında güzel mücevher parçaları,
madeni paralar, silahlar ve aletler, çömlekler, heykeller, kabartmalar
ve freskler ve günlük kullanıma yönelik nesneler yer alıyor.
Ayrıca amfi tiyatro, termal banyolar, su kemerleri, birçok atölye,
askeri ve kamu binaları, tapınaklar ve bazilikalar
ve daha birçok binanın kalıntılarını da kazdılar.
MEDUSA KİMDİR?
Medusa, ölümsüz kız kardeşleri Stheno ve Euryale'in yanı sıra üç
Gorgonlar arasında tek ölümlü olan bir Yunan mitolojisi karakteridir.
Medusa en iyi, Hermes ve Athena’nın yardımıyla başını kesen
kahraman Perseus’un ona geitrdiği ölüm hikâyesiyle bilinir.
Medusa'nın ölümünün en eski versiyonu
Hesiod'un Theogony adlı eserinde yer alır.
Bu eserde Medusa'nın başının kesilmesi ayrıntılarıyla anlatılır
ve çocukları kanatlı at Pegasus ile boynundan fırlayan büyük Chrysaor'dan söz edilir.
Milattan önce 8. yüzyılda yazıya geçirilmeden önce
Yunan sözlü geleneğinin bir parçası olan Homeros'un
İlyada ve Odysseia eserlerinde Gorgon'un başından bahsedilmesi,
Gorgon Medusa'nın karmaşık karakterinin hikâyesinin uzun bir geçmişi olduğuna işaret etmektedir.
Zaman içinde Medusa'nın hikâyesi, onun hakkında yazan
sayısız antik yazar ve şair arasında değişmiştir.
En çok yılan saçları ve insanları tek bir bakışıyla taşa çevirme yeteneğiyle tanınır.
Medusa'nın en iyi bilinen hikâyesi Romalı şair Ovid'den gelmektedir.
Medusa, Minerva'ya (Athena) ait bir tapınakta
Neptün (Poseidon) tarafından baştan çıkarılmış ve
Minerva intikam almak için Medusa'nın güzel saçlarını yılanlara dönüştürmüştür.
Hem ölümlü olduğu hem de insanları taşa çevirme yeteneğine sahip olduğu için,
Perseus onun kafasını kesmek için gönderildi.