Üç kız kardeşten ölümlü olanı bulundu Medusa’nın yılanbaşlı kolyesi vardı

Altın çerçeveye yerleştirilmiş Medusa başı şeklinde oyulmuş

Roma değerli taş minyatürü.

Milattan sonra 2-3. yüzyıl, doğu Sırbistan'ın Kostolac yakınında bulunan bir

Roma kasabası olan antik Viminacium'un kalıntılarında bulundu.

Viminacium, yaklaşık 30 bin nüfusu olan,

Moesia Superior eyaletinin başkenti ve 7. Claudia Lejyonu'nun

ana kampı olan müstahkem bir Roma şehriydi.

Diğer Lejyonlar da geçici olarak orada konuşlandırılmış durumda.

Viminacium alanı 450 hektarlık bir alanı kaplamaktadır

ve şu ana kadar sadece yüzde 2'si kazılmıştır.

Arkeologlar önümüzdeki 300 yıllık kazı ve

keşiflere yetecek kadar malzemenin bulunduğunu söylüyor.

Sırp arkeologlar, Viminacium nekropollerinde,

milattan önce 4. yüzyıldan milattan sonra 4. yüzyıla kadar uzanan

14 binden fazla mezar ve içlerinde 30 binden fazla ilginç ve

değerli mezar eşyası buldular

ve bu da onları dünyadaki en büyük Roma mezarlığı yapıyor.

Bulgular arasında güzel mücevher parçaları,

madeni paralar, silahlar ve aletler, çömlekler, heykeller, kabartmalar

ve freskler ve günlük kullanıma yönelik nesneler yer alıyor.

Ayrıca amfi tiyatro, termal banyolar, su kemerleri, birçok atölye,

askeri ve kamu binaları, tapınaklar ve bazilikalar

ve daha birçok binanın kalıntılarını da kazdılar.

MEDUSA KİMDİR?

Medusa, ölümsüz kız kardeşleri Stheno ve Euryale'in yanı sıra üç

Gorgonlar arasında tek ölümlü olan bir Yunan mitolojisi karakteridir.

Medusa en iyi, Hermes ve Athena’nın yardımıyla başını kesen

kahraman Perseus’un ona geitrdiği ölüm hikâyesiyle bilinir.

Medusa'nın ölümünün en eski versiyonu

Hesiod'un Theogony adlı eserinde yer alır.

Bu eserde Medusa'nın başının kesilmesi ayrıntılarıyla anlatılır

ve çocukları kanatlı at Pegasus ile boynundan fırlayan büyük Chrysaor'dan söz edilir.

Milattan önce 8. yüzyılda yazıya geçirilmeden önce

Yunan sözlü geleneğinin bir parçası olan Homeros'un

İlyada ve Odysseia eserlerinde Gorgon'un başından bahsedilmesi,

Gorgon Medusa'nın karmaşık karakterinin hikâyesinin uzun bir geçmişi olduğuna işaret etmektedir.

Zaman içinde Medusa'nın hikâyesi, onun hakkında yazan

sayısız antik yazar ve şair arasında değişmiştir.

En çok yılan saçları ve insanları tek bir bakışıyla taşa çevirme yeteneğiyle tanınır.

Medusa'nın en iyi bilinen hikâyesi Romalı şair Ovid'den gelmektedir.

Medusa, Minerva'ya (Athena) ait bir tapınakta

Neptün (Poseidon) tarafından baştan çıkarılmış ve

Minerva intikam almak için Medusa'nın güzel saçlarını yılanlara dönüştürmüştür.

Hem ölümlü olduğu hem de insanları taşa çevirme yeteneğine sahip olduğu için,

Perseus onun kafasını kesmek için gönderildi.