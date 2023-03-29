29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Müjde. Hepimiz açız ve yoksuluz. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı asgari ücreti kat kat katladı

Müjde. Hepimiz açız ve yoksuluz. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı asgari ücreti kat kat katladı

Enflasyon asgari ücreti yedi bitirdi. TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira, yoksulluk sınırı ise 31 bin 241 lira olarak hesaplandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:25
Takip Et

Üç kuruşluk zamları müjde diyenler buna ne diyecek: Hepimiz açız ve yoksuluz

Müjde. Hepimiz açız ve yoksuluz. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı asgari ücreti kat kat katladı
+
Aa
-

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 9 bin 591 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 31 bin 241 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 12 bin 469 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,76 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 94,62 oldu.

DANA ETİNİN FİYATI İLK KEZ 250 LİRAYI AŞTI

Araştırmaya göre, martta peynir ve yoğurt fiyatları gerilerken, süt fiyatı artarak ilk kez litresi 25 lirayı aştı.

Dana eti yüzde 13, kuzu eti yüzde 18, tavuk yüzde 4, yumurta yüzde 16, balık yüzde 8 zamlandı. Dana eti ilk kez ortalama 250 liranın üzerine çıktı.

Baklagillerden fasulyenin fiyatı yüzde 10 gerilerken, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları yüzde 4 yükseldi. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde arttı, yağlı tohumlarda fiyat değişmedi.

Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 9 liradan satılıyor. Pirinç, makarna, un, irmik fiyatlarında bir önceki aya göre sınırlı düzeyde artış yaşanırken bulgurun fiyatı hafif düzeyde geriledi.

Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları geriledi.

NARECİYE FİYATLARI DÜŞTÜ

Patatesin kilogramı 12,5 liradan satılmaya devam etti. Kabak, sivribiber, domates, salatalık fiyatları düştü, balkabağı zamlandı.

Kış meyvelerinden portakal, mandalina ve greyfurtun fiyatları geriledi, ayva ve nar fiyatları arttı.

Ayçiçek yağı ve tereyağı sınırlı düzeyde zamlandı, margarin ve zeytinyağının fiyatları az da olsa düştü.

Ihlamur yüzde 13, yeşil zeytin yüzde 7, pekmez yüzde 9 zamlandı.Reçel, salça, siyah zeytin fiyatları sınırlı düzeyde yükseldi. Bal, çay, şeker ve baharat fiyatları sabi

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
1
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
2
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
3
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
4
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
5
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
6
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
7
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Samsunspor'un golcüsü Icardi'ye meydan okudu. Batshuayi de hedefte
﻿Samsunspor'un golcüsü Icardi'ye meydan okudu. Batshuayi de hedefte
﻿Samsunspor'un golcüsü Icardi'ye meydan okudu. Batshuayi de hedefte
﻿Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Nazmi Arıkan cinayetinde istenen ceza belli oldu 
﻿Nazmi Arıkan cinayetinde istenen ceza belli oldu 
﻿Nazmi Arıkan cinayetinde istenen ceza belli oldu 
﻿Profesör açıkladı: O kanser türüyle ilgili tehlikeli gelişme
﻿Profesör açıkladı: O kanser türüyle ilgili tehlikeli gelişme
﻿Profesör açıkladı: O kanser türüyle ilgili tehlikeli gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.