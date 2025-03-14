Üç kuşak aynı sofrada

Kaynak: İHA
Üç kuşak aynı sofrada

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde iftar programı düzenledi. Programda, 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, Sevgi Evleri'nden gelen misafirler ve üniversite öğrencileri birlikte oruçlarını açtı.

İftar öncesi düzenlenen "Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları" programında, "Oruç ve Sağlık" konusu ele alındı. Programın moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adem Orakçı yaparken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Huriye Demet Cabar ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aksoy Karakaya Ramazan ayında beslenme yöntemleri ve orucun sağlık üzerindeki etkileri üzerine bilgiler paylaştı. Üç kuşağın birlikte oruç açtığı programa Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de katıldı.

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