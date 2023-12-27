Üç otomotiv devi üretimi tamamen durdurdu. Üretime ne zaman geçecekleri belli değil

Yenişafak'ın haberine göre, Daihatsu Motor, güvenlik kalite testlerinde hata bulunan modelleri nedeniyle Japonya’daki üretimini durdurduğunu duyurdu.

Japon otomotiv devi, tarafsız bir heyetin yaptığı araştırma sonucunda, modellerinin çarpışma testlerinde usulsüzlük yapıldığını kabul etti ve faaliyetlerini askıya aldı.

Daihatsu, daha önce hem yurt içi hem de yurt dışı sevkiyatlarını durdurmuştu. Şirket, Ocak 2024’e kadar üretimini durdurma kararının, 8 binden fazla araç tedarikçisini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Heyetin raporuna göre, hatalı testlerin sebebi, Daihatsu yönetiminin, otomobil üretim sürecini kısaltmak için çalışanlara baskı yapmasıydı.

Heyet başkanı Kaiami Makoto, “Satış planlarını değiştirmek yasak gibi algılandığı için, çalışanlar çok stresliydi.” dedi. Osaka merkezli küçük araç üreticisi Daihatsu, Japonya’da 11, toplamda 64 modelinde güvenlik kalite testlerinde hata olduğunu doğruladı.

Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, “Müşterilerimizin güvenini kaybettik. Suç yönetimimizde” diyerek özür diledi. Mazda ve Subaru ise, Daihatsu’nun çarpışma testlerinde hileli modellerinin üretimini durdurdu. Bu modellerin ne zaman tekrar üretileceği ise henüz belli değil.