Üç şehrin sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Üç şehrin sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa-Kütahya-Balıkesir sınırları arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bursa-Kütahya-Balıkesir sınırları arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine 3 ilden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 68 arazöz ve 170 personel karadan müdahale ederken, havadan ise 5 helikopter ve 3 uçak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Kütahya ve Balıkesir'den destek ekip gelerek yardım etti.

aw283474-05.jpgYangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

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