Uçağa binecekler dikkat. Tüm yolculara ücretsiz oldu

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti verme hedefi doğrultusunda TÜRKSAT ile iş birliği için mutabakat zaptı imzaladı.

THY Basın Müşavirliği'nce yapılan açıklamaya göre, İngiltere'deki bir havacılık fuarında düzenlenen imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katılarak anlaşma imzalandı.

Proje dahilinde, 2024 sonunda başlayacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak olan çalışmalarla THY, mevcut filosunu en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle donatmayı ve yeni uçaklarını daha verimli IFC teknolojileriyle desteklemeyi planladı. Planlama kapsamında THY, tüm filosunda kesintisiz ve hızlı internet erişimi verecek.

Söz konusu proje, THY'nin kabin içi sistemler üreten iştiraki TCI Aircraft Interiors ile TÜRKSAT arasında ortaklaşa yapılacak.