Uçağın ortasına tuvaletini yaptı. Kadın yolcu yok artık dedirtti

Amerika'da bir uçakta yaşanan olay "yok artık" dedirtti. Bir kadın yolcu uçak kalkıştayken, tuvalete gitmek isteyince beraberinde de istenmedik bir olayı getirdi. Çünkü kadın, onlarca yolcu önünde pantolonunu indirdi, uçağın orta yerine tuvaletini yaptı. Bu anlar ise diğer yolcular tarafından görüntülendi.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Frontier uçağında bir yolcu tuvalete gitmesine izin verilmediği gerekçesiyle tuvaletini uçağın koridoruna yapmaya çalıştı.



ABD'li Frontier Airlines'ın Florida-Philadelphia seferini yapacak yolcu uçağında yolculardan biri tuvalete gitmek istedi. Ancak kabin ekibi uçağın kalkışta olduğu gerekçesiyle bu talebe onay vermedi.



Kadın yolcu bunun üzerine pantolonunu indirerek uçağın koridoruna çöktü. Kendisine uyaranlara 'Umurumda değil' diyen yolcu yolcunun o anları sosyal medyada paylaşıldı.