Uçak fabrikalarını bakın kim kapattı. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz

2008 yılında gösterime giren ‘Devrim Arabaları’ filmindeki uçak fabrikası sahnesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan ve uçak fabrikasının hikayesini anlatan Selçuk Yöntem’in “Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmaz” sözü ile paylaşılan sahnede Ankara’daki uçak fabrikasının hikayesi ve neden kapatıldığı anlatıldı.

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’in anlattığı hikayede Ankara’da kurulan uçak fabrikasının yaptığı kaliteli uçakların yurt dışından da talep gördüğü belirtilerek 1955 yılında Hollanda’nın verdiği siparişleri dönemin İşletmeler Bakanı’nın iptal ettirdiğini söyledi. Filmdeki sahnede fabrikanın birkaç yıl sonra kapatıldığı ve traktör fabrikasına dönüştürüldüğü belirtildi.