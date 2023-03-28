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Uçak fabrikalarını bakın kim kapattı. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz

Türkiye’deki uçak fabrikasını kimin kapattığı yeniden gündem oldu. Devrim Arabaları filmindeki sahne “Türkiye’deki hiçbir başarı cezasız kalmaz” söyle yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:48
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Uçak fabrikalarını bakın kim kapattı

Uçak fabrikalarını bakın kim kapattı. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz
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2008 yılında gösterime giren ‘Devrim Arabaları’ filmindeki uçak fabrikası sahnesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan ve uçak fabrikasının hikayesini anlatan Selçuk Yöntem’in “Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmaz” sözü ile paylaşılan sahnede Ankara’daki uçak fabrikasının hikayesi ve neden kapatıldığı anlatıldı.

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’in anlattığı hikayede Ankara’da kurulan uçak fabrikasının yaptığı kaliteli uçakların yurt dışından da talep gördüğü belirtilerek 1955 yılında Hollanda’nın verdiği siparişleri dönemin İşletmeler Bakanı’nın iptal ettirdiğini söyledi. Filmdeki sahnede fabrikanın birkaç yıl sonra kapatıldığı ve traktör fabrikasına dönüştürüldüğü belirtildi.  

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