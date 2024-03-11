Uçak sarsıldı 50 kişi yaralandı. Gökyüzünde büyük panik

Gökyüzünde büyük panik. Yolcu uçağında meydana gelen kuvvetli sarsıntı sonucu 50 kişi birden yaralandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre sarsıntı teknik bir arıza nedeniyle meydana geldi.

Avustralya'nın Sidney şehrinden Yeni Zelanda'nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları'na ait yolcu uçağında "kuvvetli sansıntı" nedeniyle en az 50 kişi yaralandı.



LATAM Havayolları yaptığı açıklamada "uçuş sırasında güçlü bir sarsıntıya neden olan teknik bir olay" yaşandığını bildirdi ancak açıklamada olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Uçak Auckland'a indiğinde yolcular sağlık görevlileri tarafından karşılandı. 50 kişinin hafif ve orta yaralanmalar nedeniyle havalimanında tedavi edildiği belirtilirken,13 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 1 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Boeing 787-9 Dreamliner uçağı Auckland Havaalanına indikten sonra Şili'nin Santiago kentine devam edecekti.