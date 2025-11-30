Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, doğum yaptı. Kızı olan anne Altınok bebeğine, şehit olan eşinin göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adını koydu.

BABASINDAN ‘EMANETİN EMANETİMDİR’ PAYLAŞIMI

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göz yaşartan “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” ifadelerini kullandı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un (32) naaşı, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirilmişti. Burada düzenlenen askeri törenin ardından şehidin cenazesi Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülerek helallik alınmıştı.