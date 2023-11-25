Uçaklar değil paralar uçtu. Beş havalimanı sıfır yolcu çekti

Havalimanlarının bazılarında paralar havaya uçtu. Rakamlar açıklandı, beş havalimanı sıfır yolcu çekti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 2023 yılının Ocak-Haziran dönemindeki havalimanlarının yolcu sayılarını açıklandı. Bu yılın ilk 5 ayında havalimanlarını 73 milyon 375 bin 344 yolcu kullandı.

29 milyon 74 bin 300 yolcu ile İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu trafiğine kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı ise ilk 5 ayda sıfır yolcuda kaldı.

RİZE ARTVİN HAVALİMANI İSTENEN RAKAMLARA ULAŞILAMADI

Yıllık 3 milyon kişi kapasiteli ve 2 milyar TL harcanarak yapılan Rize Artvin Havalimanını 2023 yılının ilk 10 ayında 863 bin 803 yolcu kullandı. Bunların 856 bin 650'si iç, 7 bin 153'ü dış hat yolcusu oldu. Mayıs 2022'de açılan havaalanını 2022 yılı sonuna kadar 524 bin 694 yolcu kullandı ve kapasitenin yüzde 30'una bile ulaşamadı. 2023 yılının ilk beş ayında sıfır çeken beş havaalanı ise Atatürk, Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak oldu.

10 havalimanında da yolcu sayısı ilk beş ayda 50'nin altında kaldı. İşte o havalimanları ve yolcu sayıları:

Amasya Merzifon : 49 bin 360 yolcu

Sinop : 36 bin 441 yolcu

Zonguldak Çaycuma : 35 bin 432 yolcu

Isparta Süleyman Demirel : 33 bin 349 yolcu

Eskişehir Hasan Polatkan: 28 bin 683 yolcu

Kastamonu: 22 bin 820 yolcu

Zafer: 22 bin 794 yolcu

Siirt : 20 bin 113 yolcu

Tekirdağ Çorlu: 15 bin 478 yolcu

Kocaeli Cengiz Topel: 858 yolcu

Kuş uçmayan kervan geçmeyen havalimanlarından biri ise Gökçeada Havalimanı... Binali Yıldırım'ın açtığı tam 88 milyon TL’ye yapılan Çanakkale’deki Gökçeada Havalimanı 10 yıldır kullanılmıyor. Personelin boş boş yolcu beklediği havalimanın giderleri ve kamu zararı devam ediyor.