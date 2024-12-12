Uçaklardaki 19 yıllık yasak sona eriyor

2006 yılında Birleşik Krallık'ta ortaya çıkarılan "sıvı bomba" planının ardından, havacılık güvenliği kuralları sıkılaştırılarak uçaklarda taşınabilecek sıvı miktarı 100 ml ile sınırlandırılmıştı. Bu kural, terör saldırılarını önleme amacı taşısa da, yolcular için önemli bir zorluk haline geldi ve uluslararası seyahatlerde uzun süredir tartışma konusu oldu.

YASAĞIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Günümüzde, gelişmiş CT (Bilgisayarlı Tomografi) tarayıcı teknolojisi sayesinde, sıvı kısıtlamalarının tamamen kaldırılması gündeme geldi. Özellikle Birleşik Krallık'ta Heathrow, Gatwick ve Birmingham gibi havalimanlarında bu yeni nesil tarayıcılar test ediliyor. Bu cihazlar, 3D görüntüleme özelliğiyle sıvıların türünü daha güvenli bir şekilde tespit edebiliyor ve yolcuların sıvılarını çantalarından çıkarmadan güvenlik kontrollerinden geçmelerine olanak tanıyor. Shannon Havalimanı gibi pilot bölgelerde bu sistemin kullanımı, yolcu güvenlik kontrol sürelerini yarı yarıya azalttı ve olumlu geri dönüşler aldı​

WİLLİE WALSH MÜJDEYİ VERDİ

IATA Başkanı Willie Walsh, sıvı sınırlamalarının, bu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte kaldırılabileceğini belirtti. Özellikle Avrupa ve ABD'deki havalimanlarında benzer sistemlerin kullanımı hızla artıyor. İngiltere'de 2024'e kadar eski güvenlik tarayıcılarının tamamının değiştirilmesi planlanıyor. Ancak, uluslararası uyumun sağlanması gerektiği için farklı ülkelerde bu geçişin hızının değişebileceği belirtiliyor​