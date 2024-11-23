Uçan çatı araçları parçaladı

Kaynak: İHA
Uçan çatı araçları parçaladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı uçarak 6 otomobilin üstüne devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Yeni Mahalle Şiir Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatısı uçtu. Devrilen çatı, 6 araç ve ağaçların üstüne devrildi.

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Araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. Sesleri duyan vatandaşlar dışarı çıkınca araçlarının çatının altında olduğunu görüp ekiplere haber verdi. Polis ekipleri yola savrulan çatı sebebiyle caddede önlem aldı.

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Şiddetli rüzgar olduğunu dile getiren Necati Çam, “Çatı uçtu, gereken yerlere durumu bildirdik. Çatı araçların üstüne uçtu ve onlara zarar verdi" dedi.

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Aracı zarar gören Gökhan Sakarya ise "Doğal bir afet yaşadık, fırtına koptu. Rüzgardan dolayı komşu binanın çatısı uçtu. Aracım zarar gördü. Birçok araçta da hasar meydana geldi. 15-20 lira masrafım oluştu" diye konuştu.

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