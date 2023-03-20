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İşte uçan otomobil. İlk görüntüler sızdı

şirketi XPeng'in helikopter gibi uçabilen hibrit aracın test videosu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:53
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Uçan otomobil test edildi. İlk görüntüler sızdı

İşte uçan otomobil. İlk görüntüler sızdı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Çinli elektrikli araç üretici Xpeng’ten muhteşem bir test videosu geldi.

Şirket uzun süredir üzerinde çalıştığı uçan otomobili test etti. Aracın gövdesine monte edilmiş dört pervane aracı havaya kaldırıyor. Kalkış işlemi yaklaşık bir dakika sürüyor ve XPeng uçuş sırasında çok gürültülü.

DENGE SORUNLARI VAR

Kalkıştan önce pervanelerin oldukça uzun bir süre hızlanması dikkat çekici ve pervanelerin istenilen hızda dönmesi yaklaşık bir dakika sürüyor. Ayrıca yayınlanan videoda uçan otomobilin dikey kalkış ve havada dengede durma sorunları olduğu görülmekte. Testin bir parçası olarak aracın havada sabitlenmeye çalışıldığı, ancak otomobil yalpaladığı ise bir başka detay olarak göze çarpıyor.

PİYASAYA NE ZAMAN ÇIKACAK

XPeng'in uçan otomobilinin dört tekerleği ve geleneksel bir gövdesi var. Ancak pervaneli kurulum çok yer kaplıyor ve genişlik olarak XPeng'in boyutlarını en az üç kat artırıyor.

XPeng uçan otomobil, otoyollardaki yükü azaltma ve mega şehirlerin gürültü kirliliğini azaltma hedefiyle geliştirilmeye başlandı.

Ancak sızan videonun gösterdiği üzere prototip şu anda bu görevle pek de iyi başa çıkamıyor ve uzmanlara göre uçan otomobil üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor.

XPeng'in hibrit aracının tüketici pazarına ne zaman çıkacağına dair ise bir haber yok.

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