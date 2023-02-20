Ulaşımda devir: Uçan taksi gerçek oluyor. Tarih verildi

Bir havacılık ve uzay üreticisi olan BETA Technologies uçan taksiyi gerçekleştirdi. BETA Technologies’in elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen uçan taksisi New York’taki ilk test uçuşunu tamamladı.

2026 YILINA KADAR TİCARİ KULLANIMA GEÇECEK

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, şirket yolcu rezervasyonlarını ayarlayan Blade Air Mobility ile uçan taksisini 2026 yılına kadar ticari kullanıma sokmayı hedefliyor.

Blade Air Mobility şu anda trafikten kaçınarak zamandan tasarruf etmek isteyen varlıklı müşteriler için kısa mesafeli helikopter seyahatleri ayarlıyor.

Şirletin yolcu versiyonu pilot dahil 6 kişilik kapasiteye sahip. 4 milyon dolar maliyetle üretilen uçakların maksimum sürati ise 274 km/s olarak belirtiliyor. ALIA-250 EVA isimli uçan taksi yaklaşık 465 kilometrelik bir menzil sunuyor. Uçan araçların şarj olma süresi ise sadece 50 dakika. Tamamen elektrikli olan uçak taksilerin geleneksel bir helikopterin 10’da 1’i kadar gürültü çıkardığı ifade ediliyor.

Uçan taksinin testleri geçtiğimiz hafta New York, White Plains’deki Westchester ilçe havaalanında yapıldı.