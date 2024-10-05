Uçan taksiler Amerika'da görücüye çıktı

Bu da elektrikli hava taksi...

Kaliforniya merkezli Joby Aviation firması, Toyota'dan aldığı yatırım desteğiyle elektrikli hava taksisi projesini hayata geçiriyor.

Proje, New York'taki Grand Central Terminali'nin Vanderbilt salonunda Amerikalılarla buluştu. Herkes selfie çekmek için sıraya girdi.

UÇUŞLAR GELECEK YIL

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden uçuş için gerekli izin süreci henüz sonuçlanmadığı için ABD'de henüz uçamayan hava taksisinin önümüzdeki yıl Dubai'de uçuşlara başlaması planlanıyor.