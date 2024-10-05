Uçan taksiler Amerika'da görücüye çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Uçan taksiler Amerika'da görücüye çıktı

Kaliforniya merkezli bir firmanın ürettiği elektrikli hava taksiler büyük ilgi görüyor.

Bu da elektrikli hava taksi...

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Kaliforniya merkezli Joby Aviation firması, Toyota'dan aldığı yatırım desteğiyle elektrikli hava taksisi projesini hayata geçiriyor.

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Proje, New York'taki Grand Central Terminali'nin Vanderbilt salonunda Amerikalılarla buluştu. Herkes selfie çekmek için sıraya girdi.

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UÇUŞLAR GELECEK YIL

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden uçuş için gerekli izin süreci henüz sonuçlanmadığı için ABD'de henüz uçamayan hava taksisinin önümüzdeki yıl Dubai'de uçuşlara başlaması planlanıyor.

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