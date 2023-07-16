Ücretsiz MüzeKart nasıl alınır? Ücretsiz MüzeKart başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tüm gençlere MüzeKart uygulamasının başladığını duyurdu. Peki, ücretsiz MüzeKart nasıl alınır? Ücretsiz MüzeKart başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz MüzeKart nasıl alınır? Ücretsiz MüzeKart başvurusu nasıl yapılır?

Gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verileceğinin duyurulmasının ardından detaylar araştırma konusu oldu. Peki, ücretsiz MüzeKart nasıl alınır? Ücretsiz MüzeKart başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" Projesinin yeniden başladığını duyurdu. Bu duyuru sonrasında başvuru detayları ve şartları araştırılmaya başladı.

ÜCRETSİZ MÜZEKART NASIL ALINIR?

Müzekart GNS; 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere “Genç Ne Sever” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

Muzekartgns.com adresinde yer alan bilgilere göre bu kart Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde geçerli ancak Topkapı Sarayı’nda geçerli değil.

Müzekart GNS için muzekartgns.com internet sitesine giriş yapıldıktan sonra Kayıt Formu (ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon, e-posta adresi, şifre, fotoğraf) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

Paylaşılan bilgiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden kontrol edilmektedir.

Sisteme girilen bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra katılımcı sisteme girdiği e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir.

Kayıt formu doldurulduktan sonra katılımcının e-posta adresine bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla e-posta iletilecektir. Aynı zamanda kaydınız başarılı mesajı görüntülenecektir.

Katılımcı, Müzekart GNS dijital kartın kullanımı için ”Türkiye’nin Müzeleri” mobil uygulamasını akıllı telefonuna indirmeli ve muzekartgns.com adresi üzerinden doldurduğu formda belirttiği e-posta adresi ve şifre ile mobil uygulamaya giriş yapmalıdır. Bu madde içinde belirtilen tüm aşamalar, daha önce MÜZEKART sahibi olan veya MÜZEKART sahibi olmayan herkes için geçerlidir.

MÜZE KART ÜCRETİ NE KADAR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı olan ve satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan MüzeKart'ın fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL'dir.

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